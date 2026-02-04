La Fundación "la Caixa" celebra en Palma el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con un taller infantil

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa" celebrará el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero, en el CaixaForum de Palma con un taller infantil dirigido a mayores de ocho años.

La actividad, titulada 'Retos de la ciencia. Grandes aportaciones de mujeres científicas', se llevará a cabo el 11 de febrero a las 18.00 y 19.00 horas y contará con científicas para hablar del reto que supone la salud alimentaria.

Según han señalado desde la Fundación, con motivo de este día han programado actividades gratuitas par visibilizar el trabajo de las mujeres científicas, que se desarrollarán en la red de centros CaixaForum y en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa.

En concreto, ofrecerán encuentros simultáneos para recordar la importancia de impulsar la presencia y el talento de las mujeres en todas las áreas científicas. También pondrán el foco en el poder de la ciencia colaborativa y de la interdisciplinariedad.

En Palma, el encuentro abordará el reto de la salud alimentaria a cargo de dos mujeres referentes en el campo de la salud pública y la nutrición.

Así, participará la doctora en Investigación Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta Prevalencia por la Universitat de les Illes Balears (UIB) Irene Coll, que es docente e investigadora en la Escuela Universitaria Adema y experta en salud oral, nutrición y estilos de vida.

La otra ponente será la catedrática de Nutrición y profesora emérita de la UIB Francisca Serra, que cuenta con una trayectoria científica vinculada al grupo Nutrigenómica, Biomarcadores y Evaluación de Riesgos de la UIB, entre otros.

La investigación de Serra se centra en el estudio de las bases moleculares para la prevención de la obesidad a lo largo del ciclo vital.

Moderará la actividad la especialista en salud y estudios sociales de Science For Change Mireia Ros, licenciada en Ciencias Humanas y de la Salud por la Loyola Marymount University, con un máster en Estudios Migratorios y otro en Salud Internacional y Cooperación.