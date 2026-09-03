La Fundación Endesa abre hasta el 5 de octubre las inscripciones para la XII edición del RetoTech

Fundación Endesa abre convocatoria para la VIII edición de RetoTech que impulsa el desarrollo tecnológico de estudiantes - ENDESA

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha abierto este jueves la convocatoria para la XII edición de RetoTech, en el que se podrán inscribir profesores y estudiantes hasta el próximo 5 de octubre.

Se trata de un proyecto educativo de referencia en innovación y tecnología que busca acercar y promover el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) entre los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de España.

En una nota de prensa, la Fundación Endesa ha resaltado que con este proyecto se "refuerza su compromiso" con una educación "innovadora y de calidad", al dotar a los jóvenes con las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para afrontar los desafíos de un futuro marcado por "la innovación, el progreso tecnológico y una transición energética justa y sostenible".

RetoTech reta a alumnos y profesores de centros escolares de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Baleares, Islas Canarias y Madrid a desarrollar proyectos tecnológicos basados en programación, robótica e impresión 3D, aplicados a la resolución de necesidades reales de su entorno. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de BQ Educación y de las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas participantes.

Para ello, los centros participantes recibirán kits tecnológicos que les permitirán empezar a trabajar en sus propuestas. Asimismo, los docentes participantes contarán con formación semipresencial en las áreas clave del programa, como el emprendimiento tecnológico, robótica y programación.

Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España. En sus once años de trayectoria, ha involucrado a más de 1.680 centros educativos, más de 70.700 alumnos y más de 5.800 profesores. De ellos, más de 5.370 alumnos de 127 centros son de Baleares.

Más allá de las cifras, el programa ha contribuido a integrar la robótica, la programación y la innovación tecnológica en el aula, al fomentar un aprendizaje práctico y conectado con la realidad del alumnado.

Por otro lado, la Fundación Endesa otorgará un total de 17 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán en los ocho festivales que tendrán lugar en cada comunidad autónoma al finalizar el curso escolar 2026-2027.

Tres de ellos corresponden a los 'Premios Fundación Endesa', elegidos por un jurado de Endesa y dotados con licencias de acceso a los itinerarios de aprendizaje tecnológico de Bitbloq. Además, se concederán 14 'Premios Profesor' en el ámbito autonómico, que consistirán en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D, y se elegirán por los profesores asistentes a los festivales.

En la evaluación de las propuestas se valorará su originalidad y creatividad, la aplicabilidad práctica a una necesidad real, la competencia técnica del trabajo y la dimensión estética y artística del proyecto y la integración de la IA en la propuesta.

Los centros educativos interesados podrán presentar su candidatura desde el 3 de septiembre hasta el próximo 5 de octubre a través de la página web de Fundación Endesa, donde también se publicará el listado de los colegios seleccionados el día 13 de octubre.

Cada centro deberá completar el formulario de inscripción y adjuntar un vídeo, de un máximo de cinco minutos, en el que docentes y alumnos expongan su motivación para participar y expliquen cómo planean aplicar la innovación y la creatividad en el aula para dar solución a un reto real.