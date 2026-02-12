La Fundación Gabriel Alomar reivindica la economía social como herramienta de cohesión y oportunidades

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) - La Fundación Gabriel Alomar, vinculada al PSIB-PSOE, ha reivindicado la economía social como una herramienta para generar cohesión y oportunidades.

Así se ha puesto de relieve en una mesa de debate y reflexión celebrada la tarde de este jueves y en la que han participado expertos en el ámbito de la economía social con el objetivo de encontrar soluciones colectivas a los retos de Baleares.

La jornada ha sido introducida por el director de la fundación y diputado en el Parlament, Marc Pons, y ha contado con intervenciones del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, el director de Relaciones Institucionales de la Corporación Mondragón, Íñigo Albizurri, la presidenta de la Asociación de Mujeres Cooperativistas de Baleares, Catibel de la Fuente, y la secretaria de Economía Social del PSIB, Malena Riudavets.

Según ha informado la fundación en un comunicado, en la mesa se han abordado ejemplos de cómo la economía social puede ser una "repuesta transformadora" a los retos sociales.

La clausura ha corrido a cargo de la vicesecretaria general de los socialistas de Baleares, Rosario Sánchez, quien ha defendido la necesidad de entender la economía social como una herramienta que democratiza y cuyos beneficios llegan a todos los trabajadores y pequeños y medianos empresarios.

"Es una herramienta para generar cohesión y oportunidades en un momento en el cual hay muchas cosas que no funcionan, y otras que simplemente no están en la agenda política de nuestros gobernantes", ha subrayado.

Además, ha considerado que la economía social es "parte de la solución para los grandes retos" de Baleares como la falta de vivienda o los efectos del cambio climático.

"Si queremos una sociedad mejor tenemos que empezar a priorizar la inclusión de los colectivos vulnerables, entender que no hay progreso económico sin progreso social y ambiental", ha sentenciado.