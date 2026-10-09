La Fundación Marilles pide limitar el uso privado del litoral balear y restringir las motos de agua en zonas protegidas

Archivo - Plano general de varios barcos en una zona de la costa de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marilles ha solicitado restringir las nuevas autorizaciones y concesiones de uso privado en el dominio público marítimo-terrestre de Baleares, de modo que solo se permitan en casos de "excepcionalidad justificada".

La entidad ha explicado este viernes en un comunicado que también exige la restricción del uso de motos de agua en zonas protegidas, así como prohibir la retirada definitiva de posidonia en las playas.

Se trata de algunas de las 25 alegaciones que han presentado al proyecto de la nueva Ley de Ordenación, Protección y Gestión Integral del Litoral, actualmente en tramitación parlamentaria.

La propuesta de la entidad plantea la inclusión de un nuevo artículo para obligar a los solicitantes a demostrar que su actividad responde al interés general, que no puede realizarse en ubicaciones alternativas, que cumple con las exigencias ambientales y paisajísticas, y que es compatible con los planes de los espacios marinos protegidos.

El director de Marilles, Pablo Rodríguez, ha afirmado que limitar el uso privado del litoral es fundamental para protegerlo, ya que "evitaría presiones sobre la costa y sobre el mar, territorios frágiles que ya sufren un grave impacto debido a la actividad humana".

Asimismo, ha explicado que el nuevo redactado "rompe con la lógica de una autorización general autorizada de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, una realidad que es necesario transformar".

RESTRICCIONES A LAS MOTOS DE AGUA

La organización propone cambios en la normativa de las motos de agua, como prohibir su navegación en espacios marinos protegidos, corredores de natación o en los primeros 300 metros desde la costa en el caso de playas y calas.

Además, plantea incorporar un dispositivo que limite su velocidad para evitar que superen los cinco nudos en la primera milla desde la costa.

También piden prohibir la retirada definitiva de posidonia en las playas y autorizarla solo durante la temporada de baño en playas urbanas y periurbanas.

Asimismo, solicitan el reconocimiento de los corredores para nadar o hacer esnórquel, y reducir de diez a cinco nudos la velocidad a la que pueden navegar las embarcaciones en la primera milla.

LEY DE MENORCA RESERVA DE BIOSFERA

Por último, el documento de Marilles incluye la petición de no derogar los artículos 20 y 21 de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera.

La entidad advierte de que su derogación dejaría de hacer obligatoria la consulta al Consell de Menorca a la hora de delimitar el dominio público marítimo-terrestre o al otorgar licencias y concesiones de uso en el litoral de la isla.

Según la fundación, esto suprimiría la única vía formal de participación previa de la institución insular en estos procedimientos, "un hecho que va en dirección contraria a la cogobernanza".