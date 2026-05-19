La Fundación Miró acogerá el viernes una gala para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pilar i Joan Miró acogerá este viernes la cuarta edición de 'La nit solidària', una gala benéfica organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer para impulsar la investigación oncológica y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

Según ha informado la AECC en un comunicado, el evento reunirá a representantes institucionales, empresas colaboradoras, profesionales de la restauración, voluntariado y personas comprometidas con la lucha contra la enfermedad.

La entrada solidaria tiene un precio de 50 euros y podrá adquirirse tanto de forma online, a través de la página web de la asociación, o el mismo día del evento en la entrada de la Fundación.

La velada comenzará a las 20.00 horas con un cóctel de bienvenida. Los asistentes también podrán acceder al edificio Moneo de la Fundación y recorrer sus espacios antes de trasladarse a los jardines, donde se celebrará una cena elaborada por la Asociación de Cocineros Afincados en Baleares (Ascaib), con la participación de distintos establecimientos y profesionales de las Islas.

La gala, conducida por el periodista Pere Sánchez, contará además con música en directo y una rifa solidaria con productos y experiencias aportadas por comercios, empresas y establecimientos hoteleros de Mallorca.

Para facilitar el acceso, la organización ha habilitado un servicio continuo de traslados desde el aparcamiento disuasorio de Marivent hasta la Fundación desde las 19.30 horas y hasta la finalización del acto.

Desde la asociación han destacado que la edición del año pasado recaudó cerca de 60.000 euros destinados a la investigación oncológica y a los servicios gratuitos que la entidad ofrece a pacientes con cáncer.

El presidente de la AECC en Baleares, José Reyes, ha subrayado que el evento refleja el compromiso y la implicación de la sociedad balear con los pacientes y con la investigación de la enfermedad. "Cada edición demuestra que se puede seguir avanzando y ofreciendo esperanza a miles de personas", ha añadido.