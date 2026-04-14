La Fundación Pilar y Joan Miró acogerá hasta el 6 de septiembre tres exposiciones de escultura, cine y fotografía

La Fundación Pilar y Joan Miro acojerá hasta el 6 de sepiembre tres exposiciones de esculturura, cine y fotografía. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres exposiciones de escultura, cine y fotografía de los artistas Carlos Bunga, Claudio Zulian y Jean Marie del Moral, respectivamente, se inaugurarán este miércoles en la Fundación Pilar y Joan Miró y estarán expuestas hasta el 6 de septiembre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las exposiciones se han presentado este martes en el espacio de la Fundación, donde han acudido los tres artistas junto con el regidor de Cultura del Consistorio, Javier Bonet.

De este modo, las dependencias del Espai Cúbic serán la sede de la exposición 'Nueva vida después del fuego' de Bunga, mientras que el Espai Zero acogerá 'Horta Picasso-Miró Mont-roig', la exposición del fotógrafo francés Jean Marie del Moral.

Por último, el espacio del Auditori y el jardín de la Fundación acogerán la exposición del director italiano de cine, Claudio Zulian, bajo el título de 'La montagna incantata'.

El bagaje creativo de Bunga se sitúa en el cruce entre la arquitectura, la pintura, la escultura y la performance, tratándose de trabajos que requieren investigación y una preparación exhaustiva. En el caso del proyecto que se podrá visitar en Palma, el autor ha tejido objetos cotidianos tradicionales, centrándose en reflejar el interés de Miró por el proceso y las posibilidades de la artesanía en prácticas concretas, como la elaboración de tapices.

Carlos Bunga ha realizado exposiciones individuales en casi todo el mundo, desde Miami o Lisboa hasta Los Ángeles, sin dejar de lado Sao Paulo, Zúrich, Bogotá, Chicago o su ciudad de nacimiento, Oporto.

Por otra parte, la exposición 'Horta Picasso-Miró Mont-roig', comisariada por Manel Guerrero, relaciona la obra de Picasso y Miró mediante una exposición fotográfica de los municipios del título, que el fotógrafo francés realizó en 2022.

En Horta de Sant Joan, Picasso inició el movimiento cubista, en 1909, y, diez años más tarde, Miró pintaba sus cuadros minoristas en Mont-roig del Camp, localidad de la provincia de Tarragona que acoge una de las sedes del denominado Triangle Miró, junto con los equipamientos de Palma y Barcelona. Las fotografías de Jean Marie del Moral reflejan los paisajes e imágenes que Picasso y Miró observaron durante estas etapas de su producción artística.

La obra de Zulian consistirá en la presentación de múltiples propuestas del artista como 'Retratos polifónicos: reescribir el presente'; con cuatro trabajos audiovisuales: 'L'Avenir' (2004), 'A través del Carmel' (2006), 'A lo mejor' (2007) y 'La montaña mágica' (2023).

Por otro lado, el cineasta, que residió en Mallorca durante una parte de los años 90, presentará la instalación 'S'Ubac: la veu com a espai de tensió', concebida a partir de una investigación que realizó en el municipio de sa Pobla hace más de dos décadas y que constituye, según Cort, una obra clave en su biografía creativa.

Durante su intervención, el regidor de Cultura ha indicado que los proyectos que se han presentado este martes "vuelven a poner de manifiesto el excelente momento artístico que vive actualmente la Fundación, gracias al trabajo que se está llevando a cabo por parte de la dirección y de su equipo de profesionales y colaboradores".

A la presentación también han asistido la directora de la Fundación, Antònia Maria Perelló, el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y el director de Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, David Barro.