Archivo - Imagen del ciclista español, Enric Mas en la etapa final de La Vuelta ciclista a España 2026. A 13 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España) - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las futbolistas Cata Col y Patri Guijarro y el ciclista Enric Mas han sido elegidos por el jurado de los Premis Esports IB 2026 como mejores deportistas baleares de este año.

El jurado se ha reunido esta semana para valorar y resolver las candidaturas a las doce categorías de la novena edición de estos galardones anuales, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

En la edición de este año, las futbolistas Cata Coll Lluch y Patri Guijarro Gutiérrez han sido distinguidas 'ex aequo' en la categoría de Mejor deportista femenina, mientras que el ciclista Enric Mas Nicolau ha obtenido el reconocimiento como Mejor deportista masculino.

En la modalidad de deporte adaptado, los galardones han recaído en Jana Mestre Gómez, en la categoría femenina, y Nil Riudavets Victory, en la masculina. En las categorías de promesa, los premiados han sido Carla Jaume Soler y Nikko Palou Espinar.

Por lo que respecta a los mejores equipos, la distinción de Mejor equipo femenino ha sido para el Azul Marino Mallorca Palma, mientras que el Connectabalear CV Manacor se ha llevado el galardón a Mejor equipo masculino.

Irene Colomar Costa ha obtenido el galardón a Mejor técnica y Antonio Vadillo Sánchez el de Mejor técnico. El Premio 'Posam valors a l'esport' ha recaído en Mix Manresa Borràs, y el Premio Honorífico Esports IB 2026 se ha otorgado a la Federació de Futbol de Baleares.

Asimismo, el jurado ha aprobado otorgar seis menciones al mérito deportivo a Naia Llabrés Gallardo (a título póstumo), Gemma Triay Pons, Mavi García Cañellas, Albert Torres Barceló, Antoni Nadal Homar y el Algaida Volei Club.