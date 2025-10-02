Galmés aborda con el nuevo decano del Cuerpo Consular temas que afectan a residentes extranjeros en Mallorca

Presiente del Govern de Mallorca, Llorenç Galmés, el degà del Cos Consular, Michel Magnier, y el conseller de Hacienda, Innovación y Función Publica, Rafel Bosch. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha abordado este jueves con el nuevo decano del Cuerpo Consular, Michel Magnier, temas que afectan a los residentes extranjeros en la isla.

Galmés ha recibido al mallorquín de nacimiento y cónsul francés desde el 1993. A la reunión también ha asistido el conseller de Hacienda, Innovación y Función Publica, Rafel Bosch.

Magnier ha aprovechado para presentarse y explicarle el plan de acción de su organización, que representa más de 32 países. Además, ha asegurado que su objetivo es dar más visibilidad al Cuerpo Consular y ayudar a los residentes extranjeros.