Galmés acusa al Gobierno de "dejar desamparados" a los municipios ante la llegada de pateras y pide medidas urgentes

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en declaraciones a los medios en la Colònia de Sant Jordi - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha acusado al Gobierno de España de "dejar desamparados" a los municipios de la isla ante la llegada de pateras a las costas y ha reclamado medidas urgentes.

Galmés ha visitado este sábado Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi, acompañado del presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez; el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, y el primer teniente de alcalde de Santanyí, Joan Gaspar Aguiló.

La comparecencia se ha producido después de que, durante las últimas 24 horas, hayan llegado un centenar de migrantes de manera irregular a las costas de Mallorca.

Según ha señalado la institución insular en una nota de prensa posterior, una patera con una treintena de migrantes llegó a Cala Santanyí a plena luz del día y ante la presencia de vecinos y bañistas, "lo que generó una gran alarma".

En Ses Salines, otros migrantes llegaron a la Colònia de Sant Jordi de madrugada y utilizaron bengalas al aproximarse a la costa. "Santanyí y Ses Salines son dos de los municipios más afectados por la llegada continuada de pateras y su situación ya es insostenible", ha considerado Galmés.

El presidente ha acusado al Gobierno de "dejar desamparados" a los municipios de Mallorca que sufren la "llegada masiva" de pateras y ha asegurado que el Consell "estará al lado de ambos municipios y les prestará apoyo en todo aquello que esté a su alcance".

En declaraciones a los medios, ha hecho hincapié en que las instituciones insulares y municipales no disponen de las competencias ni de los medios necesarios para controlar las fronteras o impedir estas llegadas.

"El Consell y los ayuntamientos cumplimos con nuestras responsabilidades, pero no tenemos competencias en política migratoria, control de fronteras ni seguridad marítima. No se puede continuar trasladando toda la presión y todas las consecuencias de esta situación a las administraciones locales mientras el Gobierno de España mira hacia otro lado", ha defendido.

Igualmente, ha vuelto a pedir explicaciones y la dimisión del delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, por "ocultar información especialmente sensible" sobre la "llegada masiva" de migrantes al archipiélago.

Además, ha preguntado al delegado "qué hacen todos los inmigrantes que llegan a las costas", señalando que "les ponen un transporte en autocar desde el municipio hasta Palma". "Queremos saber exactamente qué pasa con estos inmigrantes. ¿Se quedan en Palma? ¿Son los que provocan la delincuencia que ha aumentado en los últimos meses?", ha dicho.

El presidente ha insistido en reclamar información y recursos ante la situación migratoria, que ha definido como "una invasión de inmigrantes irregulares" a las costas del archipiélago.

EL IMAS TUTELA A 465 MENORES

La institución insular ha remarcado que la presión migratoria tiene una incidencia directa sobre el sistema de protección de menores. Durante 2026 han llegado a la isla 193 menores migrantes no acompañados, una cifra que mantiene la tendencia registrada en 2025 y que ya supera los registros de 2024. Actualmente, el IMAS tutela a 465 menores migrantes no acompañados.

La llegada continuada de niños y adolescentes ha saturado el sistema, pese a la ampliación de plazas y al refuerzo de los recursos y del personal impulsados por el Consell para garantizarles una atención adecuada.

"Mallorca no puede continuar asumiendo en solitario una situación que supera ampliamente su capacidad. Desde el Consell cumplimos con nuestras competencias y garantizamos la atención y la protección de los menores, pero no podemos olvidar que los niños y adolescentes estarán mejor con sus familias", ha insistido Galmés.

Según Galmés, los datos confirman la consolidación de la ruta migratoria del Mediterráneo, mientras que el Ejecutivo central continúa sin reconocer ni dimensionar adecuadamente la ruta balear.

El Consell ha reiterado al Gobierno que solicite de manera inmediata la activación de Frontex en las costas de las Islas, refuerce los medios destinados al control y la vigilancia marítima y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las fronteras y la integridad territorial de España.

La institución insular también ha exigido al Ejecutivo central que reconozca oficialmente la ruta migratoria balear y que "asuma sus responsabilidades", tanto en la prevención de las salidas y el control fronterizo como en la financiación de la atención a los menores migrantes no acompañados.

"Mallorca es frontera sur de España y de Europa, pero continúa desprotegida. Exigimos que el Gobierno de España actúe, active Frontex, refuerce las fronteras y aporte los medios necesarios", ha indicado.