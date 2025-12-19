Galmés agradece la labor de las asociaciones en las comidas de Navidad de la Federación de Personas Mayores

El presidente del Consell, Jorenç Galmés, en las comidas de Navidad de la Federación de Personas Mayores de la Part Forana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell, Llorença Galmés, ha agradecido la labor de las presidencias de las asociaciones en las comidas de Navidad organizadas por la Federación de Personas Mayores de la Part Forana.

En su intervención, Galmés ha expresado un reconocimiento especial al presidente de la federación, Joan Bibiloni, y a los líderes de las demás asociaciones, destacando su compromiso para mantener viva la vida asociativa y fomentar la participación activa de las personas mayores en los municipios.

El presidente ha subrayado el papel fundamental de estas asociaciones como agentes de cohesión social y ha reafirmado el apoyo del Consell a las iniciativas que contribuyen al bienestar, la socialización y la calidad de vida del colectivo.

Más de 2.000 personas y 65 asociaciones de personas mayores han participado en las comidas, en las que también ha estado presente el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster.