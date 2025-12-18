Galmés anima a los periodistas a informar con rigor, pluralidad y espíritu crítico

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, en la copa de Navidad del Consell. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reconocido el trabajo de los medios de comunicación para dar a conocer la actualidad de la institución insular y les ha animado a seguir haciéndolo con rigor, pluralidad y espíritu crítico.

El líder insular se ha dirigido a los medios durante la tradicional copa de Navidad que se ha celebrado este jueves en el Teatro Principal de Palma. Periodistas y representantes de diferentes medios han asistido al encuentro, que también ha contado con los consellers ejecutivos y los portavoces de los diferentes grupos políticos de la institución insular.

Galmés ha reconocido la labor de los medios para hacer llegar a la ciudadanía toda la información y las novedades de la institución insular. Además, ha animado a los periodistas a seguir haciéndolo con rigor, pluralidad, espíritu crítico e independencia.

También ha aprovechado para hacer balance del año y ha asegurado que "en una democracia, los medios de comunicación son esenciales". Ha añadido que en tiempo de inteligencia artificial, prisa y noticias falsas, "el periodismo riguroso es más necesario que nunca".