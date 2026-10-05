Galmés celebra que Pedro Sánchez "se rinda" y pide un cambio para frenar la "invasión migratoria"

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha celebrado este lunes, en referencia a la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, que, "por fin el presidente del Gobierno se haya rendido y haya escuchado la voluntad de los ciudadanos de España".

En declaraciones difundidas a los medios, el líder insular ha celebrado la cita con las urnas que permita cambiar a un modelo que "piense en los mallorquines, en un nuevo convenio de carreteras, en un nuevo convenio ferroviario, en un nuevo sistema de financiación y que se frene la invasión migratoria".

Galmés ha criticado lo que considera la "inoperancia" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha calificado como "el peor de la historia, asediado por los casos de corrupción, que día sí día también tiene que acudir a los tribunales".

El presidente del Consell de Mallorca ha criticado también que el Gobierno central haya sido "incapaz" de aprobar en el Congreso "medidas buenas" para España porque se ha quedado en minoría.

Tampoco ha podido, ha recordado el 'popular', aprobar presupuestos ni ha afrontado la peor invasión migratoria". "Lo hemos visto en Ceuta, pero lo estamos sufriendo también aquí en Baleares", ha añadido.

"Su inoperancia y su incapacidad de gobernar se ha trasladado a que los problemas de los mallorquines se han visto agravados en los últimos años", ha concluido.