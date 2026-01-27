El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, inaugura la rotonda y el vial de Son Verí Nou de Llucmajor- CONSELL DE MALLORCA

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha inaugurado este martes la rotonda y el vial de Son Verí Nou de Llucmajor.

En nota de prensa, el Consell ha informado que el presidente Galmés; el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; y la alcaldesa de Llucmajor, Francisca Lascolas, han inaugurado esta jornada la rotonda y el vial de Son Verí Nou dejando pasar por primera vez el tráfico e instalando una placa conmemorativa del acto, en que también ha estado presente el director insular de Infraestructuras y ITV, Rafel Gelabert

La infraestructura, situada en la entrada de esta urbanización, ha costado unos 2,4 millones de euros financiados por el convenio de carreteras firmado con el Govern balear. Y, a partir de ahora, los conductores podrán transitar de manera más segura y fluida hacia los accesos a la autopista que conectan las urbanizaciones de Llucmajor con Palma, han explicado desde el Consell.

Con esta inauguración se incorpora a la red vial uno de los proyectos más destacados del Plan de Accesos a Palma, impulsado por el Consell, que busca descongestionar las carreteras de Mallorca. Se trata además, han incidido desde la institución insular, de una obra financiada con los 30 millones de euros del convenio de carreteras firmado con el Govern, que se extraen de los Fondos de Insularidad.

Con la mejora de esta conexión, el Consell elimina uno de los puntos negros más conflictivos de Mallorca, ya que, hasta ahora, se habían registrado más de 50 accidentes en los últimos seis años sólo en este tramo. De hecho, han apuntado desde la institución insular, es un enlace relevante que soporta unos 35.000 vehículos diarios.

Además, a petición del Ayuntamiento de Llucmajor, se ha construido un vial de conexión entre la avenida del Baladre y el tramo vial que antiguamente formaba parte de la carretera del Cap Blanc y que está cerrado a la altura del cruce para acceder a Son Verí Nou. De este modo, también se han modernizado los accesos al polideportivo y al IES s'Arenal desde la rotonda de la avenida de Europa.

Esta actuación confían en que ayudará por tanto a cumplir uno de los objetivos principales del Consell: mejorar el tráfico y reducir de forma significativa los atascos en las carreteras de la isla.

Hay que recordar que en las urbanizaciones de Llucmajor residen miles de personas que trabajan en Palma y utilizan cada día esta vía, conocida como carretera del Cap Blanc Ma-6014, en la que hasta ahora se formaban grandes colas en hora punta para conectarse con la autopista del aeropuerto. La nueva rotonda es por tanto, han incidido desde el Consell, una solución real para arreglar este problema.

Asimismo, desde el Consell han comunicado que los técnicos de la institución insular ya están redactando proyectos similares en las entradas de los núcleos de sa Torre, Puig d'en Ros y Maioris.

El objetivo es configurar una solución definitiva a la circulación y a los accesos en dirección a Palma de todas las urbanizaciones del núcleo de Llucmajor, con la inclusión de viales cívicos y peatonales entre los núcleos de población del municipio, han explicado.

LAS OBRAS DE SON VERÍ NOU

En cuanto a las características técnicas de esta obra, desde el Consell han apuntado que éstas se han enfocado a mejorar la seguridad en la intersección entre la carretera Ma-6014 y la avenida del Baladre, así como el vial de acceso a Son Verí Nou.

Según han explicado, se ha hecho un carril directo, para evitar la nueva rotonda y eliminar vehículos. Se trata de una actuación similar a la hecha, hace años, en la entrada de Cala Blava.

En el caso del proyecto de Son Verí, se ha añadido el carril de acceso directo a la urbanización y la conexión del vial municipal entre la avenida del Baladre y la antigua carretera, así se ha mejorado el acceso al polideportivo y a los centros educativos desde la avenida de Europa, han concluido desde el Consell.