Galmés llama a "preservar la identidad de los mallorquines" en el nombramiento de Michael Douglas como Hijo Adoptivo

Gala de entrega de los Premios, Honores y Distinciones de 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha llamado a "preservar la identidad y la forma de vida de los mallorquines" durante la gala de entrega de los Premios, Honores y Distinciones de 2026, en la que el actor estadounidense Michael Douglas fue nombrado Hijo Adoptivo de Mallorca.

El acto institucional, coincidiendo con la celebración de la Diada de Mallorca, tuvo lugar la noche de este sábado en el Teatre Principal de Palma.

La gala, presentada por Bel Bestard, estuvo marcada por la conmemoración de los cien años del estreno de la versión musicada del poema 'La Balanguera', himno de Mallorca, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El cantante y compositor Daniel Heredia, más conocido como Rels B, fue nombrado Hijo Predilecto de Mallorca y la cantante Concha Buika, Hija Predilecta de Mallorca. El actor Michael Douglas recibió la distinción de Hijo Adoptivo de Mallorca.

Las Medallas de Honor y Gratitud de la isla de Mallorca fueron para Antònia Rosselló, Can Company, la Fundació La Sapiència, , Antoni Vidal Ferrando, Toni Ballador, Hipercentro, , el Grup d'Empreses Roig, Cucorba, Miguel José Deyà Bauzà, Montserrat Pons i Boscana, la Federació Balear de Tir de Fona y Tomeu Penya. A título póstumo lo recibieron Tomàs Martínez, Pere Sampol y Antònia Matamalas.

Los Premios Jaume II los recibieron Encesa pels Drets Humans, Isabel Calero, Bar Bosch, el Gremi de Margers de Mallorca, Etnogràfic de Campos, ASNIMO, el Colegio Madre Alberta, el Regimiento de Infantería Palma 47 y Joan Mas i Vives.

La ceremonia contó con las actuaciones de Donallop, que interpretó 'Qui te plora', con letra y música de Joana Pol, y DaBraccio Quartet, con 'Mallorca', de Isaac Albéniz. El Cor del Teatre Principal de Palma y el Joch de Ministrils del Consell de Mallorca han cerrado la gala con la interpretación de 'La Balanguera'.

LA IDENTIDAD DE MALLORCA

Durante su discurso, Galmés defendió la necesidad de "abordar los retos actuales con el objetivo de preservar la identidad y la forma de vida de los mallorquines". "'La Balanguera' es el alma de Mallorca y la representación de lo que somos: un pueblo con raíces profundas que mira hacia el futuro con esperanza y orgullo", dijo.

El presidente insular destacó el "paisaje privilegiado, siglos de historia, cultura y lengua propias y gastronomía única" de Mallorca, pero remarcó que la isla "es lo que es gracias a su gente".

"A la gente de aquí y también a aquella que ha amado esta tierra como suya y ha contribuido a hacerla mejor", subrayó.

Los galardonados, comentó, comparten "el compromiso, el respeto y el amor" hacia Mallorca. "Amarla significa cuidarla y protegerla para generaciones futuras", incidió.

Galmés también hizo referencia, entre otras cuestiones de actualidad política, a su compromiso de rebajar el techo de plazas turísticas durante esta legislatura.