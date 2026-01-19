Galmés muestra su "profunda consternación y condolencias" ante el accidente ferroviario de Córdoba

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su intervención en el Debate de Política General. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha expresado este lunes su "más profunda consternación y condolencias por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba".

Así se ha expresado el presidente insular en su cuenta de la red social X, donde ha trasladado, en nombre de la institución que dirige, su pésame y afecto a las familias y seres queridos de las víctimas, así como su apoyo a las personas heridas y al personal de emergencias que está trabajando incansablemente en las labores de atención y asistencia.

También la Delegación del Gobierno en Baleares ha expresado sus "más sinceras condolencias" a las familias de las personas fallecidas en este grave accidente ferroviario y ha trasladado su apoyo a las personas heridas, así como a sus seres queridos y a los equipos de emergencia, a quienes ha trasladado su "respeto y solidaridad".

Además, este lunes en Baleares se realizarán diferentes minutos de silencio con motivo de este accidente, como uno a las 12.00 horas, a las puertas del Consolat en el que participará la presidenta del Govern, Marga Prohens, u otro, a las 13.00 horas, en la Estación Intermodal de Palma, al que también está previsto que asista la presidenta balear.

Por su parte, varios consistorios baleares, como el de Manacor o el de Ciutadella, guardarán un minuto de silencio a las 12.00 horas con motivo de este accidente.