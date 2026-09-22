Galmés pide a Sánchez medidas urgentes para frenar la crisis migratoria en la próxima reunión entre España y Argelia

Galmés junto a otras autoridades con pateras llegadas a Ses Salines - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha enviado una carta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para reclamar medidas urgentes y concretas en el marco de la VIII Reunión de Alto Nivel entre España y Argelia, prevista para octubre, para "frenar la crisis migratoria sin precedentes que se está viviendo en la isla".

Galmés ha solicitado formalmente, como presidente de la institución insular, ser informado de los acuerdos que se adopten durante el encuentro bilateral y que puedan tener una incidencia directa sobre Mallorca.

El presidente ha trasladado a Sánchez la necesidad de que, en un escenario de mayor cooperación entre ambos países en lo que respecta a la gestión de los flujos migratorios, se impulsen políticas en origen que permitan prevenir la salida de inmigrantes irregulares hacia Mallorca.

En cuanto a los menores migrantes no acompañados, Galmés ha pedido reforzar la colaboración con las autoridades argelinas para facilitar la identificación de sus familias y disponer de la información necesaria para su retorno, con todas las garantías legales "cuando existen familias que pueden hacerse cargo de ellos, la reunificación familiar y el regreso a su entorno de origen deben ser una prioridad".

En este sentido, Galmés ha recordado que el 29 de octubre de 2025 el Consell ya solicitó al Gobierno que iniciase los procedimientos de retorno de los menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y que informase sobre el estado de los informes relativos a las circunstancias familiares, de acuerdo con la legislación de extranjería, sin obtener ninguna respuesta al respecto.

El presidente asegura en la misiva que la situación es "insostenible y que Mallorca no puede continuar afrontando en solitario las consecuencias de ser frontera exterior de España y de la Unión Europea".

Además, recuerda que, por primera vez, Baleares ha superado a Canarias en la llegada de inmigrantes irregulares. "La ruta argelina hacia Baleares es la que más crece de toda Europa y también, por desgracia, la más letal", ha lamentado.

Por ello, ha reiterado la petición de que el Gobierno solicite a la Comisión Europea el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en el litoral de Baleares, con el objetivo de combatir las mafias y evitar que más personas arriesguen la vida durante la travesía.

La presión migratoria también tiene una incidencia directa en el sistema de protección de menores del Consell, ha defendido. Desde principios de 2026 han llegado a Mallorca 226 menores migrantes sin referentes familiares y los datos mantienen la tendencia registrada durante 2025 y muestran una aceleración de las llegadas durante las últimas semanas. Además, los centros sufren una sobreocupación del 1.000%.

Galmés ha anunciado el envío de la carta al presidente del Gobierno durante una visita al municipio de Ses Salines, uno de los más afectados por la llegada de pateras. Galmés y el alcalde, Guillem Mas, se han desplazado al depósito donde se acumulan las embarcaciones, ocho actualmente, a la espera de ser retiradas por la Delegación del Gobierno.

Según han destacado, las pateras abandonadas se están convirtiendo en un problema para los municipios de Mallorca, que deben asumir el coste de retirarlas del agua, y en un riesgo ambiental cuando quedan encalladas o por posibles vertidos de combustible.