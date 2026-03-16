Galmés recibe en audiencia al nuevo jefe de la Comandancia General de Baleares

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, recibe al nuevo jefe de la Comandancia General de Baleares, Ricardo Esteban. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recibido en audiencia este lunes al nuevo jefe de la Comandancia General de Baleares, Ricardo Esteban.

Durante el encuentro, el presidente insular ha dado la bienvenida al general y le ha deseado "suerte y aciertos" en esta nueva etapa al frente de la Comandancia General.

Igualmente, ha destacado su "voluntad de continuar manteniendo una estrecha colaboración institucional con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", según ha trasladado en una nota de prensa el Consell de Mallorca.

Ricardo Esteban asume el cargo después de su promoción a general de división. Con una amplia trayectoria militar y una destacada experiencia en operaciones internacionales y en el mando de unidades paracaidistas, hasta ahora ha sido jefe de la Brigada Canarias XVI (Brican).

Por otro lado, Galmés ha querido tener unas palabras de reconocimiento y agradecimiento para el que, hasta ahora, ha sido comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia.

Así, ha expresado su "agradecimiento por los tres años de servicio al frente de la Comandancia, ejercidos siempre con vocación, profesionalidad y una gran proximidad con los mallorquines y mallorquinas".