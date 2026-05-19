Galmés recibe a la Miss Mundo España 2026, Elisabeth Reynés

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, recibe a Elisabeth Reynés, Miss Mundo España 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recibido en audiencia este martes a la mallorquina Elisabeth Reynés, proclamada recientemente Miss Mundo España 2026.

La recepción, según ha subrayado la institución insular en un comunicado, se enmarca en un reconocimiento a la trayectoria de Reyés y a la proyección que supone para la isla.

Durante el acto, Galmés ha felicitado a Reynés por haberse convertido en la representante española en el certamen internacional Miss Mundo, que este año se celebrará en Vietnam a principios de septiembre.

El presidente de la institución insular ha destacado "el talento, los valores, la ilusión y el compromiso" que transmite la joven mallorquina, así como el hecho de que lleve el nombre de Mallorca a un certamen internacional y de referencia. Con todo, le ha deseado "mucha suerte" en esta experiencia.