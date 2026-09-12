Galmés recibe la tercera equipación del Palma Futsal con motivo de la Diada de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recibido de manos del presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, y del entrenador del primer equipo, Antonio Vadillo, la tercera equipación del club para la temporada 2026-2027 con motivo de la celebración de la Diada de Mallorca.

El diseño incorpora un estampado inspirado en la tradicional 'tela de llengües', una técnica artesanal declarada bien de interés cultural inmaterial, ha informado la institución insular en un comunicado.

La camiseta mantiene, como es habitual en la tercera equipación del club, una vinculación con los colores de Baleares, pero esta temporada incorpora, además, un elemento ligado a la identidad mallorquina.

"Es un orgullo ver cómo un club que representa a Mallorca en toda España incorpora a su equipación un elemento tan nuestro como la 'roba de llengües'. Es una manera muy especial de llevar nuestra identidad más allá de nuestras fronteras y de dar visibilidad a un patrimonio que queremos proteger y mantener vivo", ha dicho Galmés.