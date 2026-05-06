Galmés recibe a Toni Muntaner, campeón de la Copa de España de hélice Fan 32

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, recibe al tirador Toni Muntaner - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recibido en audiencia al tirador Toni Muntaner tras proclamarse campeón de la Copa de España de hélice Fan 32.

En el encuentro, celebrado este miércoles en el Palau del Consell, también ha participado el director insular de Deportes, Toni Prats, ha informado la institución insular en una nota de prensa.

Galmés ha felicitado a Muntaner por su "brillante actuación" en la Copa, celebrada en Madrid el pasado mes de abril. Este triunfo le ha permitido consolidarse en la primera posición del Campeonato de España tras la tercera prueba puntuable.

Asimismo, el presidente insular ha destacado el "esfuerzo, talento y constancia" de Toni Muntaner, subrayando que "es un orgullo contar con deportistas que llevan el nombre de la isla a lo más alto de las competiciones estatales".