Galmés reitera el apoyo del Consell a las iniciativas que contribuyan a mejorar la vida de niños con enfermedades raras

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, con representantes de Abaimar - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reiterado el apoyo de la institución a las iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades raras, y a ayudar a la sensibilización social e investigación al respecto.

Así se ha pronunciado durante una audiencia con la presidenta de la Asociación Balear de Niños con Enfermedades Raras (Abaimar), Catalina Cerdà, quien ha trasladado la labor que llevan a cabo como entidad sin ánimo de lucro, centrada en el apoyo a las familias, la sensibilización social, el impulso de la investigación y la defensa de una atención integral a los niños con estas patologías.

Galmés ha reconocido la labor imprescindible que realiza Abaimar y ha reiterado el apoyo del Consell a las iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades raras y la de sus familias.

En este contexto, ha señalado que este jueves en el pleno del Consell, se leerá una declaración institucional con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora el 28 de febrero.

Con esta declaración, la institución pretende dar visibilidad a la realidad de las personas afectadas, reconocer el esfuerzo y la fortaleza de las familias, poner en valor la labor de las entidades sociales, las asociaciones de pacientes y los profesionales sanitarios, y reafirmar el compromiso con la sensibilización, la detección precoz, la investigación y las políticas públicas que garanticen una atención equitativa y adaptada a las necesidades reales de las personas con enfermedades raras.