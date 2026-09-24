Galmes reivindica el apoyo institucional a las entidades que "mantienen vivo el tejido asociativo en los pueblos"

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su visita a la nueva sede de la Associació de Mestresses de Casa de Santa Eugènia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha puesto en valor la importancia de apoyar a las organizaciones sociales que "mantienen vivo el tejido asociativo de los pueblos, crean espacios de encuentro entre generaciones y hacen comunidad".

Con estas palabras se ha expresado el representante insular durante su visita a la nueva de la Associació de Mestresses de Casa de Santa Eugènia, en la que ha estado acompañado por la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El nuevo local, situado en la calle Ses Escoles, ha sido adquirido por el Ayuntamiento de Santa Eugènia por un importe de 114.000 euros, en el marco del Plan de Obras y Servicios (POS) 2024-2025 del Consell de Mallorca.

El nuevo espacio que permite a la entidad continuar desarrollando su actividad, después de que su anterior sede se haya destinado a la ampliación de la Escoleta Municipal.

Durante la visita, Galmés y Amate han conocido de primera mano el trabajo que desarrolla la asociación y ha compartido un rato con su presidenta, Isabel M. Coll, la junta directiva y algunas de las socias, así como con el alcalde del municipio, Pep Lluís Urraca.

Fundada en 1988, la entidad se ha convertido en un punto de encuentro para varias generaciones de vecinas del municipio. Actualmente cuenta con cerca de un centenar de usuarias, de edades que van desde los 16 años hasta más de 90, lo que refleja el papel de la entidad como "espacio de convivencia, participación y transmisión de conocimientos".

A lo largo del año, la asociación organiza diferentes talleres y actividades, entre los que se encuentran macramé, bordado y pintura con técnica del pouring. La próxima semana está previsto que comience también un nuevo taller de 'neules calades'.

Además de las actividades formativas y creativas, las socias participan activamente en iniciativas solidarias y actividades del municipio, al contribuir a "dinamizar la vida social de Santa Eugènia y a reforzar los vínculos entre sus vecinos".

Galmés ha resaltado también que, gracias al POS del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Santa Eugènia ha podido dar respuesta, entre otras, a dos necesidades del municipio.

Una de ellas era ampliar la Escoleta Municipal --al pasar de 24 a 37 las plazas públicas ofertadas-- y, al mismo tiempo, garantizar un nuevo espacio para una asociación con casi cuatro décadas de trayectoria.

"Invertir en los pueblos también es invertir en las personas, en las asociaciones y en aquellos espacios que hacen pueblo cada día", ha señalado el presidente.