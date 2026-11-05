Galmés visita Art Cologne 2026, donde participan nueve artistas y tres galerías de Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, visita el Art Cologne 2026, en Colonia (Alemania). - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha participado en la inauguración de Art Cologne 2026, una de las citas de referencia del arte moderno y contemporáneo a nivel internacional, en la que participan nueve artistas y tres galerías de Mallorca.

La institución insular ha señalado este jueves en un comunicado que la feria se celebra del 5 al 8 de este mes en Colonia (Alemania), con un total de 164 galerías participantes, procedentes de 22 países.

Galmés ha destacado que el hecho de que Art Cologne "haya puesto sus ojos en Mallorca es un orgullo para la isla" y ha sostenido que la participación de artistas mallorquines en la feria "recuerda que la cultura de Mallorca tiene voz y proyección internacional".

Durante la visita, ha mostrado su apoyo a los nueve artistas de la isla que participan en esta edición, que son Aina Albo, Joan Cortés, José Fiol, Julià Panadès, Alejandro Javaloyas, Olmo Sard, Margarito Dela Guetto, Robert Ferrer y Elisa Braem. La presencia mallorquina en la feria se completa con la participación de las galería Baró Galeria, Galeria Pelaires y La Bibi + Reus.

Según el Consell de Mallorca, la visita llega en un año importante para los vínculos entre el Art Cologne y Mallorca porque, por primera vez, la cita ha celebrado una edición propia en la isla, que tuvo lugar del 9 al 12 de abril.

Esta primera edición reunió a 88 galerías de 20 países, superó los 10.000 visitantes y contó con la participación de 19 galerías de Baleares. La segunda edición tendrá lugar del 1 al 4 de abril del próximo año.