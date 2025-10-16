El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, visita las obras de la ruta senderista East Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado este jueves las obras de la nueva ruta senderista East Mallorca, que arrancaron hace unas semanas.

La ruta tendrá un itinerario de 100,48 kilómetros y unirá cinco municipios de la comarca de Llevant, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà y Capdepera. También conectará los núcleos costeros de Calas de Mallorca y Cala Agulla.

A la visita, ha informado la institución insular en un comunicado, también han asistido los consellers insulares de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y de Turismo, José Marcial Rodríguez, y los alcaldes de los cinco municipios por los que discurrirá la ruta senderista.

"La East Mallorca es mucho más que una nueva ruta senderista, es un paso más en la apuesta de este Consell de Mallorca por una isla sostenible, una naturaleza, un patrimonio y un turismo responsable y respetuoso con nuestro entorno a lo largo de todo el año", ha destacado Galmés.

Bestard, por su parte, ha resaltado la importancia que representa para Mallorca disponer de esta nueva ruta senderista, que ofrecerá a los amantes del excursionismo "un recorrido que facilita el contacto con el entorno natural, y promueve la divulgación y concienciación de preservar el patrimonio cultural y paisajístico de los caminos que atraviesa".

Rodríguez, por último, ha hecho hincapié en la necesidad de contar con una propuesta que, a su parecer, "fomenta la protección y preservación del medio natural además del potencial para promover e impulsar un turismo responsable y respetuoso con el entorno, en línea con lo que defiende el Consell de Mallorca en materia turística".