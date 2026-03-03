García admite "incidencias puntuales" en los primeros días de implantación del nuevo sistema de receta electrónica

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, durante una sesión de control en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reconocido que hubo "incidencias puntuales" en los primeros días de aplicación del nuevo sistema de receta electrónica en el IbSalut pero ha alegado que el sistema "ha seguido funcionando" y ha "garantizado" la dispensación de medicamentos.

Esta es la respuesta que ha dado la responsable de este área del Govern, al ser preguntada por el diputado del PSIB Marc Pons sobre los problemas que dio la nueva aplicación informática a los pacientes fueron a recoger sus medicinas.

En ese sentido, ha explicado que el sistema Sigma sustituye la RELE después de 20 años de funcionamiento porque está "tecnológicamente agotado" y permite avanzar en "proyectos estratégicos" como la historia clínica europea, la receta electrónica europea, la futura tarjeta sanitaria virtual y la integración con recursos sociosanitarios.

Por su parte, Pons ha reclamado que ofrezca datos de cuántas personas se han visto afectadas, puesto que ha aseverado que habrían tenido que pagar ciertos medicamentos cubiertos por la sanidad pública y si puede confirmar que se les devolverá el dinero.

((Habrá ampliación))