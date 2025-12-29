García afirma que la epidemia de gripe en los hospitales baleares está "controlada" pese al "pequeño" aumento de casos

Archivo - Centro de salud Verge del Toro, Menorca - CAIB - Archivo

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha indicado que la situación en los hospitales de Baleares está "controlada" por lo que se refiere a la epidemia de gripe, aunque los casos han pasado de 75 a 89 por cada 100.000 habitantes, una subida que ha calificado de "pequeña".

Así lo ha explicado la responsable de Salud al ser preguntada por los medios, durante una visita al Hospital de Son Llàtzer, en la que ha descartado que se hayan dado "colapsos" y ha recalcado que los hospitales "han funcionado con normalidad" durante la Navidad.

De este modo, ha subrayado que desde este lunes se han abierto 15 camas en el Hospital Sant Joan de Déu de Palma y diez en el Hospital Sant Joan de Déu de Inca, que entran dentro del plan de contingencia previsto por el Govern para esta época del año.

Aún así, García ha puntualizado que en estas fechas no solo han aumentado las enfermedades infecciosas, como puede ser la gripe, sino que ha habido un crecimiento de otras patologías, como los ictus o problemas cardiovasculares.

Consultada por cuándo podría llegar el pico de la gripe, ha reconocido que como los casos se han incrementado "todavía queda" para alcanzar este cénit y ha barajado la posibilidad que se pueda dar después de Reyes.

La consellera ha recordado la recomendación para que todas las personas que tenga síntomas compatibles con virus respiratorios acuda a los centros de salud con mascarilla, airear los espacios cerrados y ha hecho un llamamiento a la vacunación.

Respecto al plan de contingencia, ha añadido que el IbSalut dispone de "más margen" para abrir camas en otros centros sanitarios, uno de ellos es el Virgen de la Salud, pero "de momento" no tienen "ninguna presión de emergencia".