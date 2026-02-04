García anima a la población a participar en los cribados de cáncer: "La detección precoz es muy importante"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha animado a la población a participar en los cribados de cáncer, subrayando que la detección precoz de esta enfermedad "es muy importante".

Así lo ha dicho la consellera este martes, Día Mundial Contra el Cáncer, en declaraciones a los medios en un acto de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para presentar la iniciativa 'Brazaletes de Esperanza'.

"El primer mensaje en el Día Mundial contra el Cáncer es animar a la población a que cuando reciban una carta o un aviso para hacerse una prueba pues que acudan. Es muy importante porque puede haber un diagnóstico precoz y, por lo tanto, mejorar la supervivencia", ha subrayado.

Igualmente, García ha remarcado que cuando los tumores se diagnostican precozmente, la supervivencia asciende hasta casi el 95 por ciento.

También ha situado la investigación como otro pilar fundamental, destacando que actualmente hay ocho grupos de investigación en el Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares (IdISBa), con 130 profesionales con proyectos muy importantes de investigación sobre el cáncer.