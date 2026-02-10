García asegura que hay 1.277 profesionales más en salud que hace dos años ante críticas de MÉS de falta de planificación

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que la plantilla de profesionales del Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) ha aumentado en 1.277 personas entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025.

Así lo ha defendido este martes en el pleno en una interpelación de la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, quien ha criticado la gestión de la consellera y ha pedido una mayor planificación, entre otros, en las urgencias.

La consellera ha subrayado que hay más de 1.200 profesionales más, un cálculo que integra las altas, las bajas, los permisos, las ausencias y los movimientos administrativos. Además, ha asegurado que a final de este año cada centro de salud contará con un psicólogo.

Igualmente, ha puesto en valor el Pacto por la Salud, del que la semana que viene se presentará el diagnóstico de salud que, ha expuesto García, determinará por qué se enferma en Baleares y cuándo se enferma para, posteriormente, empezar a trabajar en el plan estratégico de salud.

La ecosoberanista ha denunciado públicamente la falta de profesionales que a su entender hay actualmente y que es consecuencia de la gestión de la Conselleria.

"En tres años del Govern del PP tenemos menos profesionales en nuestro sistema de salud y esto se nota en las urgencias", ha criticado.

En esta línea, ha sostenido que García hace política sanitaria "a golpe de titular". "No tiene ni presupuesto ni proyecto, no hay planificación", ha lamentado Carrió, agregando que ha habido colapsos en las urgencias.

Sobre esta cuestión, la consellera ha defendido el ascenso de población inmunizada contra la gripe en las tres últimas campañas, así como la activación de 215 camas contemplada para este invierno e los diferentes hospitales.

En cuanto al número de profesionales, la diputada ha discrepado con la manera de hacer el cálculo por parte de la Conselleria y ha asegurado que "hay menos profesionales que hace tres años". Además, ha lamentado un crecimiento en las listas de espera para una operación.