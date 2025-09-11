García condena la agresión a dos médicas del centro de salud de Sant Antoni

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Salud, Manuela García, ha manifestado su "más absoluta condena" a la agresión verbal y física que sufrieron dos médicas del centro de salud de Sant Antoni y ha trasladado su apoyo a las profesionales sanitarias.

Tras ser preguntada por la agresión en una rueda de prensa este jueves, la consellera ha remarcado que la violencia "nunca está justificada" y que todos los ciudadanos tienen que cuidar el sistema sanitario.

La consellera ha destacado la importancia de denunciar los hechos --como han hecho las dos sanitarias-- y ha confiado en que "caiga todo el peso de la ley" sobre las personas que protagonizaron la agresión.

"No podemos, en ningún momento, normalizar ni tolerar que haya ningún tipo de agresión hacia ningún profesional", ha insistido García, quien ha expuesto que en algunos centros de salud donde "puede haber cierto grado de conflictividad" hay un guardia de seguridad privada y un botón del pánico.

En el caso del centro de salud de Sant Antoni, ha señalado, había un guardia y también se pulsó el botón, y la agresión se produjo una vez habían alertado y fuera del centro. "Es una agresión en un acto médico y nos parece intolerable", ha zanjado.