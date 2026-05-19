García condena "enérgicamente" la agresión sexual a una paciente ingresada en Can Misses

La consellera de Salu, Manuela García - Jesús Hellín - Europa Press

EIVISSA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha condenado "enérgicamente" la agresión sexual sufrida por una paciente ingresada en el Hospital Can Misses y ha expresado "todo su apoyo a la víctima y a los familiares".

La diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado a la consellera si los profesionales del Hospital Can Misses disponen de los medios necesarios para dar un buen servicio a los pacientes.

Fernández se ha referido el incidente "muy grave" registrado en Can Misses, cuando se produjo una agresión sexual a una paciente. Por ello, el PSOE ha pedido la comparecencia urgente de la consellera para que explique qué no ha funcionado.

García ha repasado las medidas implantadas tras el incidente, reforzando el personal de seguridad durante todo el año.

La diputada también se ha referido a las Urgencias del Hospital calculando que hay unos 24 médicos, y que sólo cuatro tienen el MIR.

SITUACIÓN HOSPITAL FORMENTERA

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado que el paritorio del Hospital de Formentera ya está en funcionamiento contestando así a la diputada socialista Pilar Costa, quien ha preguntado por la gestión en este centro sanitario.

"Nuestra gestión en la sanidad de Formentera va por buen camino", ha dicho García, esperando hasta tres meses menos para una intervención.

Además, la gestión del Govern ha permitido aumentar un 7 por ciento la contratación de profesionales.