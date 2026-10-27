García dice que se tardan 11 minutos desde que un paciente llega a Urgencias de Can Misses hasta que lo ve un sanitario

Archivo - La consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, Manuela García Romero durante un desayuno Socio-Sanitario, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EIVISSA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado que sólo se tardan 11 minutos desde que un paciente llega a las Urgencias del Hospital Can Misses hasta que lo ve un sanitario.

Así lo ha indicado la consellera al ser preguntada por la diputada de Vox Patricia de las Heras sobre las medidas para reducir el tiempo de espera en las urgencias del Hospital Can Misses.

La consellera ha reiterado que desde el inicio de legislatura están trabajando para reforzar y reorganizar el servicio "y estamos haciéndolo de la mano de los profesionales".

García ha recordado que, al llegar, las Urgencias contaban con 24 profesionales en una plantilla con 32 plazas autorizadas y "con uan fuga de profesionales constante".

Tras la puesta en marcha de diferentes medidas, ha remarcado que el actual Govern ha incrementado un 38,5 por ciento el personal, con 34 médicos entre contratados y refuerzos para guardias. Según García, el tiempo medio de resolución de los casos ha pasado de 9,2 a 6,5 horas. "Estamos reforzando la atención primaria donde pueden ser atendidas la mayor parte de las urgencias", ha dicho.

"No voy a entrar a valorar un caso personal de ningún paciente, ni de ningún profesional sanitario", ha añadido García al responder a la diputada de Vox.