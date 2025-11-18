García niega que la gestión en el Área de Salud pitiusa sea ineficiente: "Es muy buena gestión"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear a 4 de febrero - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

IBIZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reiterado que la gestión en el Área de Salud de Ibiza y Formentera "no es ineficiente, es muy buena gestión".

Así ha contestado a la diputada socialista Irantzu Fernández, quien ha preguntado a la consellera cuándo aceptará que gestionan "de forma ineficaz" el Área de Salud pitiusa.

Fernández, entre otras críticas, ha recordado que 22 altos cargos de la sanidad pitiusa han firmado una carta denunciando esta mala gestión. "Dos oncólogos y medio tenemos en Ibiza", ha lamentado la socialista.

García ha acusado a la diputada socialista de no querer hablar de gestión, sino de titulares. En este sentido, ha explicado que se han recuperado servicios e incluso mejorado, mientras que en la anterior legislatura "la fuga de profesionales fue constante y regular".

La consellera ha criticado que Fernández ofreciera datos personales sobre un paciente fallecido en Ibiza tras caer de un muro.

"Su desvergüenza no tiene límites. Usar muertes con fines políticos es indecente", ha concluido.