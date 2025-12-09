García remarca que los ciudadanos se verán afectados por la huelga de médicos y reprocha la "incapacidad" del Gobierno

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García durante una sesión de control en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha remarcado que los ciudadanos de Baleares se verán afectados por la huelga de médicos, que ha arrancado este martes, de la que ha responsabilizado al Gobierno de España por su "incapacidad" de negociar un estatuto marco.

En declaraciones a los medios de comunicación en el pleno del Parlament, la consellera ha subrayado que la huelga es en contra del Gobierno y de la ministra de Sanidad, Mónica García. Así, ha apuntado que respeta la huelga, que "padecerán todos los ciudadanos" de las Islas.

Según García, desde la Conselleria esperan conocer en los próximos días cuál ha sido el impacto de la huelga que, ha señalado, provocará la reducción de consultas, que se tengan que reprogramar citas y un aumento de las listas de espera.