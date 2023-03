Garrido reprocha a Vox que su ideología "incide en decir a las mujeres qué hacer y cómo pensar" y exige "respeto"

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha reprochado este martes, en el pleno del Parlament, a la diputada de Vox-Actúa Baleares, Idoia Ribas, que su ideología y la de su partido "incide en decir a las mujeres qué hacer y cómo pensar" y ha exigido "respeto".

Garrido ha respondido así a una interpelación de la diputada de Vox-Actúa Baleares, relativa a la política general del Govern en materia de derechos y protección de las mujeres.

"En la rueda de prensa de presentación de los actos con motivo del pasado 8 de marzo anime a todas las mujeres y hombres de Baleares a manifestarse, es cierto, porque este es un momento de reivindicación, dado que aunque haya igualdad formal la igualdad material a día de hoy aún no existe", ha manifestado.

"La realidad es que las mujeres siguen sufriendo por el simple hecho de ser mujeres, cobran 5.000 euros menos al año que los hombres por su condición de mujeres, son las que se dedican a trabajos con salarios más bajos y hay más pobreza entre las mujeres que entre los hombres y podría continuar. A las mujeres se nos pega, se nos agrede sexualmente y se nos mata por ser mujeres, esta es una verdad absoluta, aceptada por todos los partidos excepto por ustedes de Vox que, lamentablemente lo blanquea", ha añadido.

En este sentido, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, ha reiterado que lamenta las "consecuencias indeseadas" de una ley como la del 'solo sí es sí' que, ha subrayado "es una buena ley" a pesar de la rebaja de condenas a "algunos, no a todos" los agresores. Precisamente por ello, ha continuado, "se tramita en el Parlament la modificación del Código Penal, a propuesta del PSOE, que ha sido el único partido que ha registrado la propuesta, a pesar incluso de que Vox tiene capacidad legislativa en el Congreso".

Así mismo, Garrido se ha referido a la Ley Trans, puntualizando que "esta es una Ley de Derechos Lgtbi, con un apartado dedicado a los de las personas transgénero, que consagra los derechos a un colectivo que en Baleares sí los tenía reconocidos con una ley autonómica pero no con una norma estatal".

También, a los abusos sexuales a adolescentes, que "es un problema que no se centra en si hay tutela o no, sino que es una lacra social en toda España, en todo el mundo, no solo en esta Comunidad" que ha emplazado a combatir desde "la lucha constante y unitaria" con medidas de detección, como ha hecho la administración autonómica y regional a través de la formación de más de 8.000 profesionales y la puesta en marcha de más de 360 talleres para menores".

"Es una pena que su partido se centre en buscan el dolor de las mujeres, en vez de en hacer una política propositiva", le ha espetado a la diputada de Vox Idoia Ribas a quien ha asegurado que "define su discurso como mujer machista". "Una mujer machista es la traición más grande a las mujeres y al Movimiento Feminista pero a usted le da igual porque solo plantea división y odio, diciéndonos al resto como vivir y le recuerdo que el derecho al divorcio o al aborto no la obliga ni a usted, ni a ninguna mujer, a ejercerlos", ha añadido.

Por ello, ha concluido, exigiendo "respeto" a Vox aunque su ideología "sea incidir en decirles a las mujeres qué hacer y cómo pensar". "Nosotros mientras tanto seguiremos impulsando políticas de empoderamiento, como el SOIB Dona, y de emprendeduría, como el Dona Impuls".

Por su parte, la diputada de Vox Idoia Ribas ha criticado al Govern por "no hacer absolutamente nada para mejorar el bienestar de las mujeres, asegurar su protección y salvaguardar sus derechos".

"Por qué pide a las mujeres que nos manifestemos el 8M, cuando es incapaz de abrir la boca para pedir explicaciones a su jefe, Pedro Sánchez, por la Ley del 'solo sí es sí', de la que se han beneficiado más de 800 criminales sexuales. En España, 74 violadores ya están a día de hoy en la calle como consecuencia de esta norma, seis de ellos en Baleares, donde además se han rebajado ya 46 penas", se ha preguntado.

"Lo suyo es un feminismo de postín, falso. La mujeres que lucharon décadas atrás para que tuviéramos igualdad plena de derechos con los hombres sentirían vergüenza porque en España las mujeres no estamos discriminadas ni tenemos impedimento para hacer lo que nos dé la gana a excepción de lo que limitan las leyes que nos afectan por igual a hombres y mujeres. Claro está que si las leyes rebajan el castigo a quienes ejercen la violencia, entonces por mucho que nos envía a las calles a pegar voces para reivindicar derechos, que ya tenemos, estos no nos servirán de nada", ha subrayado.

Así mismo, la diputada de Vox ha calificado de "aberración" la Ley Trans y ha apuntado que "el 46% de las agresiones sexuales que se realizan en este país son realizadas por extranjeros, debido a un componente cultural". Por lo que ha pedido "acabar con las políticas migratorias de puertas abiertas".

Finalmente, Ribas, ha censurado que la consellera Mercedes Garrido "no haya pedido manifestarse en apoyo a menores tuteladas víctimas de agresiones sexuales" y le ha pedido "cumplir con las recomendaciones del informe elaborado por una comisión del Parlamento Europeo".

"Sus cuotas de mujeres son absurdas, porque lo que de verdad necesitan estas son ayudas a la maternidad y a la conciliación para poder vivir su vivida sin que la izquierda sectaria les diga como hacerlo", ha concluido.