GEN-GOB Eivissa pide que se deniegue la autorización para instalar un chiringuito en Punta Pedrera

EIVISSA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La entidad ecologista GEN-GOB ha solicitado este miércoles que se deniegue la autorización de un nuevo chiringuito que se pretende instalar en Punta Pedrera, en Sant Josep, en una zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Según han expresado en sus redes sociales, en las alegaciones presentadas los ecologistas afirman que las nuevas concesiones planteadas "no responden de ninguna manera" a una necesidad y van en contra del interés general.

Así, han explicado que la zona donde se quiere instalar el chiringuito es "del todo inapropiada" para un bar y supondría un importante "impacto" para este lugar, más teniendo en cuenta el alto nivel de saturación de los servicios de temporada del litoral.

El GEN-GOB ha reiterado su petición de que se deniegue la tramitación de nuevas concesiones que "afectan negativamente a la conservación del litoral y el disfrute colectivo de estos espacios al incrementar la presión antrópica y afectar la dinámica natural de los ecosistemas".

También ha insistido en que las nuevas concesiones planteadas "van en contra de la calidad turística".