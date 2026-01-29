'Gener', lo nuevo de Valtònyc, ya disponible

Archivo - El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas Valtònyc ha lanzado su nuevo single, titulado 'Gener', con el sello Radio Rahim Records.

Desde su regreso a España en 2023, Valtònyc sólo ha publicado algunos sencillos en las redes, dejando entrever que su retorno artístico podría ser inminente.

Con 'Gener', el rapero vuelve con versos que se abren paso entre heridas que todavía sangran y silencios aprendidos a fuerza de caer.

"He amagat tantes debilitats sense cap motiu, que avui vaig nu, tot surant en aquest riu. He tremolat de fred en ple estiu, tot allò que dius va i torna en mode agressiu. El mode defensiu és el meu mode passiu, perquè ja he patit ferides de les que no se'n sobreviu, curades amb abraçades que són caliu, avui som pols, però ahir érem niu", dice el tema en sus últimos versos.

La voz y la música son de Valtònyc, la portada de Jaume Turon y el sonido de Fernando Redondo 'Dinky'.

Nacido en Sa Pobla en 1993 Valtonyc empezó a autoproducir sus primeras maquetas en 2008. Fue uno de los pioneros del rap en catalán, compartiendo escena con grupos como Atversaris, Putu Nota, Swing y Rapsodas.

Desde entonces, ha construido una sólida trayectoria musical que le ha llevado a recorrer todo el Estado junto a Loren D y producir a artistas de renombre como Charly Efe, 935 o Poor Tràmit.

En 2018 fue condenado a tres años y medio de prisión por las letras de sus canciones, lo que le llevó a exiliarse en Bélgica.