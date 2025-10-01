La gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia visita Can Raspalls tras las inundaciones

La gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, Sira Fiz, visita la Residencia Can Raspalls - CAIB

IBIZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, Sira Fiz, ha visitado la Residencia Can Raspalls para conocer la situación tras las incidencias ocasionadas este martes por las fuertes lluvias en Ibiza.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, el agua llegó a la planta -2, donde se encuentra la sala de máquinas. Por precaución ante un posible cortocircuito se avisó a Protección Civil, que procedió a retirarla.

También se produjeron filtraciones en dos habitaciones y los usuarios afectados fueron trasladados de manera inmediata a otras estancias.

Los desperfectos fueron atendidos de forma inmediata y en ningún momento se vio comprometida la atención ni la seguridad de los usuarios, han señalado desde la Conselleria.