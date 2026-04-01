La gerente de Son Espases comparecerá en el Parlament por un correo a los profesionales durante la huelga

Médicos durante una concentración. - Matias Chiofalo - Europa Press

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado la solicitud de comparecencia de la gerente del Hospital Son Espases, a instancias del PSIB, para explicar, entre otras cuestiones, las supuestas instrucciones que se dieron a los médicos en huelga de no avisar a los pacientes de las consultas canceladas.

Durante la Comisión, el diputado socialista Carles Bona se ha referido a otros episodios de cambios y tensión en los equipos, malestar entre los profesionales y otras dudas sobre su gestión. Según el socialista, lejos de atribuir responsabilidades a la gerente, la comparecencia es, precisamente, para escuchar sus explicaciones.

La Comisión ha aprobado también la solicitud de comparecencia que ha hecho del PP del defensor de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Baleares, para que explique las tareas que lleva a cabo.

Por otra parte, la Comisión ha dado el visto bueno por unanimidad a una iniciativa de Vox para reclamar al Govern que cree un registro oficial de personas diagnosticadas de ELA, integrado por datos de centros públicos y privados, desglosado por islas, que permita disponer de datos precisos, actualizadas y verificables sobre incidencia, prevalencia, diagnóstico, evaluación, tratamientos y necesidades asistenciales.

La proposición reclama que sea un registro actualizado anualmente e interoperable con el Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas, garantizando así una planificación sanitaria adecuada y basada en la realidad insular.

Se insta también al Ejecutivo autonómico a garantizar una atención especializada y homogénea en todas las islas, incluyendo la telemedicina avanzada, estableciendo desplazamientos regulares y programados, como mínimo trimestrales, de equipos médicos y profesionales de la Unidad de ELA de Son Espases a Menorca y Eivissa, así como reuniones interdisciplinarias mensuales de seguimiento remoto, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios de pacientes gravemente afectados y asegurar la igualdad de acceso a la atención sanitaria especializada a todo el archipiélago.