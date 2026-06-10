La gerente de Son Espases defiende los complementos quirúrgicos para incentivar las operaciones fuera de horario

La gerente del Hospital Son Espases, Cristina Granados, interviene en la Comisión de Salud del Parlament, el miércoles 10 de junio del 2026. - PARLAMENT

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, ha defendido el sistema de complementos quirúrgicos del centro para incentivar la realización de intervenciones fuera del horario ordinario y ha rechazado las críticas del PSIB sobre su gestión.

Durante su intervención en la Comisión de Salud del Parlament, Granados ha sostenido que el modelo es "necesario" debido a la alta complejidad de muchas de las intervenciones que se realizan en el hospital, por lo que considera que es preciso incentivar que los profesionales, que habitualmente trabajan en horario de mañana, continúen operando también en horario de tarde.

En relación con las listas de espera en cirugía, la gerente ha atribuido a la huelga médica el 95 por ciento de las suspensiones de intervenciones registradas durante la última semana y ha señalado este conflicto laboral como el principal factor del incremento de los tiempos de espera.

Asimismo, ha negado haber dado instrucciones para suspender operaciones y ha defendido que la compatibilización del derecho de huelga con la atención sanitaria se articula mediante el establecimiento de servicios mínimos y la garantía de asistencia a pacientes oncológicos.

Granados ha asegurado además que las urgencias del hospital "no se han cerrado nunca" y ha rechazado que se estén reteniendo pacientes o retrasando altas hospitalarias.

EL PSIB LA ACUSA DE "MALVERSACIÓN"

Por su parte, la diputada socialista Patricia Gómez ha acusado a Granados de incurrir en una gestión que, a su juicio, constituye una "malversación" de fondos públicos por el sistema de complementos vinculado a la actividad quirúrgica realizada fuera del horario ordinario, y ha exigido su dimisión.

Según Gómez, este sistema ha incrementado en un 72 por ciento el coste de las operaciones, al tiempo que las listas de espera para ser intervenido han pasado de seis meses a un año.

"Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y una mala utilización del dinero público. Esto tiene un nombre: malversación", ha afirmado la parlamentaria.

La diputada también ha acusado a Granados de estar intentando "beneficiar a la sanidad privada" mediante su gestión al frente del hospital y ha reclamado su dimisión por los resultados obtenidos en materia de actividad quirúrgica y listas de espera.