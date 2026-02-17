Germans Escalas acogerá el inicio de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística Femenina en Palma

El teniente alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, en la presentación del inicio de la Liga Iberdrola de Gimnasia. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El polideportivo municipal Germans Escalas de Palma acogerá este fin de semana el inicio de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística 2026, la máxima competición nacional de esta disciplina.

Según ha informado el Ayuntamiento, la competición tendrá lugar los próximos días 22 y 23 de febrero y participarán 26 equipos procedentes de cinco comunidades autónomas y alrededor de 230 gimnastas.

En la primera jornada del evento, organizado por el Club Deportivo Xelska, participarán los equipos CGE Les Moreres, Salt GC A, Es Pla Marratxí, CE La Salle Gracia B, CG Terrassa, CG Molins de Rei, CG Vilanova, CG Sant Boi, CG Egiba, CE La Salle Gracia A, CGA Hospitalet, Xelska Illes Balears, GA Pozuelo, Gym-Val, CEMG Majadahonda, Gimnàstic Palma, GC Barcelona, Gymnastic La Plana, GCEsparraguera, Gracia GC, Sabarca GC, CGA Hospitalet B, R.G.C. Covadonga, CG Osona, GC Abrera y GC Lleida.

El teniente alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, ha subrayado la importancia de competiciones como esta que "contribuyen a proyectar Palma como referente deportivo a nivel nacional". Además, ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento a los clubes y entidades deportivas de la ciudad, así como la apuesta del Consistorio por el impulso del deporte femenino.

El regidor ha agradecido el esfuerzo de los distintos clubes de la isla y ha puesto en valor la labor del Club Esportiu Xelska como entidad organizadora, destacando su trayectoria "marcada por el esfuerzo, la profesionalidad y la ambición deportiva", así como su contribución al prestigio de la gimnasia balear.

Bonet ha destacado la participación de tres clubes de Baleares en la competición -Club Es Pla de Marratxí, Club Gimnàstic Palma y Club Xelska Illes Balears- y ha trasladado a las deportistas su apoyo, animándolas a "seguir trabajando con ilusión y compromiso, por el camino del esfuerzo y la superación".

También ha reconocido la implicación de todas las entidades, instituciones, patrocinadores y colaboradores, especialmente el apoyo del Govern, de la Real Federación Española de Gimnasia y de la Federación Balear de Gimnasia.