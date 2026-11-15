El gestor de un apartahotel de Mallorca de se enfrenta a nueve años de cárcel por estafar casi 700.000 euros

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo viernes (09.10 horas) la vista previa del juicio contra el gestor de un apartahotel de Mallorca acusado de estafar casi 700.000 euros en el ejercicio de su cargo.

La Fiscalía solicita que sea condenado a nueve años de prisión y al pago de una indemnización de 693.967 euros como supuesto autor de un delito de estafa y otro de administración desleal.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre 2015 y 2019, cuando el procesado ostentaba el cargo de gestor en un apartahotel ubicado en Porto Cristo (Manacor).

Con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial injusto, firmó en nombre del administrador único de la empresa y consiguió cobrar, a través de otras compañías de su propiedad, pagarés y cheques emitidos en favor del establecimiento hotelero por un importe de 693.967 euros.

Asimismo, en enero de 2019 solicitó un préstamo de 11.000 euros a un particular y se comprometió a la devolución del mismo y al pago de otros honorarios. Lo hizo mediante un pagaré cuyo cedente era la empresa para la que trabajaba pese a que no estaba autorizado para ello.