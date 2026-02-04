Ginard inicia en Alcúdia una ronda de visitas para conocer las necesidades de los municipios en materia turística. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha iniciado este miércoles en Alcúdia la primera visita municipal para conocer las necesidades e impresiones en materia turística de los municipios de la isla.

Acompañado del director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, se han reunido con la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, y su equipo, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

En la reunión se ha tratado la inversión de más de dos millones de euros en proyectos de mejoras turísticas que se llevan a cabo en el municipio gestionados con fondos del Consell de Mallorca.

Actualmente, están en ejecución tres proyectos de mejora turística en el municipio, concretamente, la adecuación de la avenida Pere Mas i Reus, así como la adecuación, mejora y modernización de un tramo vial de la carretera de Artà, y las actuaciones para la declaración de la llamada Isla de peatones, para la protección de la vía pública y para la señalización turística.

Por otro lado, el ayuntamiento de Alcúdia también está ejecutando el proyecto de adecuación de la accesibilidad en el yacimiento arqueológico de Pollentia, con la construcción de una rampa de acceso por un valor de 100.000 euros.

Se quiere mejorar la accesibilidad del yacimiento arqueológico (la zona de recepción y el trazado de visita) para todas las personas, incluyendo aquellas con movilidad reducida.

A la vez, se preserva y se valora el patrimonio histórico y cultural del municipio, y se fomenta el turismo cultural y educativo, aumentando el atractivo del yacimiento para visitantes locales e internacionales.

30.000 EUROS EN PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN

Durante la jornada, la delegación ha visitado la oficina turística de Alcúdia en la que actualmente se desarrollan dos proyectos de digitalización.

Una primera parte del proyecto, correspondiente a 2025 y con un presupuesto de casi 18.000 euros, consiste en la instalación de una columna táctil interactiva de última generación.

Esta instalación permite al usuario consultar información, es multilingüe y accesible (audio, subtítulos y texto a voz). Además, permite descargar folletos digitales y rutas mediante códigos QR. Incluye también la posibilidad de integrar promociones, acontecimientos, agenda cultural y noticias, con actualización en tiempo real.

Para este 2026, el municipio tiene previsto continuar con la digitalización de esta oficina con otro proyecto de más de 16.600 euroS.

CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN HOTELERA DE ALCÚDIA

El conseller insular de Turismo ha aprovechado la visita al municipio para mantener una reunión con los representantes de la Asociación Hotelera de Alcúdia, con el objetivo de conocer las inquietudes y posibles necesidades de cara al inicio de la próxima temporada turística.

En esta zona ya hace unas semanas que, gracias al turismo de ciclismo -en este caso, de la Challenge Ciclista Internacional-, algunos negocios han abierto sus puertas y dan la temporada por empezada. Una apuesta clara de desestacionalización por la que aboga el Consell de Mallorca.

Esta ha sido la primera de las visitas programadas que realizará el conseller Ginard, coordinadas por la Dirección Insular de Gobernanza, creada, han recordado, para colaborar con el Departamento de Turismo del Consell de Mallorca con los municipios en materia turística.