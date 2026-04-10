Ginard señala que el derrumbe en un hotel de Calvià es un caso puntual y no la tónica general de la planta hotelera

Archivo - El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard.- CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha enmarcado el derrumbe de parte del suelo del comedor de un hotel en Calvià como un caso puntual y "en ningún caso" como "la tónica general" de la planta hotelera de la isla.

En declaraciones a los medios este viernes en la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), Ginard ha indicado que los técnicos todavía no han determinado las causas del derrumbe, ocurrido este jueves en el hotel Zafiro Rey Don Jaime, en Santa Ponça.

"Los daños son leves y es un caso puntual", ha subrayado, agregando que la planta hotelera de Mallorca "destaca por su calidad y por su inversión año tras año".