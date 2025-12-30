Ginard tomará posesión este miércoles como nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca

El nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, tomará posesión este miércoles como nuevo conseller insular de Turismo, en sustitución de José Marcial Rodríguez, quien este martes ha presentado su renuncia al cargo.

Según ha avanzado el Consell a los medios, Ginard tomará posesión de su nuevo cargo a las 09.00 horas en un acto en la sala de audiencias del Palau del Consell, al que acudirá el presidente insular Llorenç Galmés, y otros consellers insulares.

Ginard ha sido nombrado nuevo conseller insular de Turismo tras que Rodríguez haya presentado este martes su renuncia al cargo, según ha informado el Consell, para volver a la actividad privada con vistas a preparar su jubilación prevista para los próximos meses.

Desde el Consell han señalado en una nota de prensa que el nombramiento de Ginard "responde a la apuesta decidida de la institución por el binomio cultura y turismo como una estrategia clave en esta legislatura".

El objetivo, según Galmés, es construir un futuro equilibrado entre el desarrollo económico, la conservación de los valores de la isla y el bienestar de los residentes.

"El nuevo conseller de Turismo aportará todo su conocimiento del sector de la cultura al sector turístico para profundizar en esta estrategia y para avanzar aún más en la consolidación de Mallorca como un destino cultural en el ámbito internacional", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente insular ha agradecido a Rodríguez "el compromiso, la lealtad y el trabajo realizado en beneficio de Mallorca y del sector turístico durante estos años".

Igualmente, ha puesto en valor "la gran labor" llevada a cabo por Rodríguez de reestructurar y modernizar el departamento de Turismo, ordenar la oferta turística y luchar contra el intrusismo.

El hasta ahora titular del departamento de Turismo ha agradecido "el apoyo al presidente Llorenç Galmés y a todo su equipo durante estos más de dos años" en el cargo.

La institución insular ha resaltado los "hitos" que deja Rodríguez, como el mayor presupuesto para el departamento de Turismo, de 32,4 millones de euros para el año 2026; el refuerzo de la plantilla con 23 nuevos profesionales y el Método Bitácora Mallorca, un modelo operativo basado en la inteligencia de datos y la monitorización constante.

Según la institución, una vez cumplidos los objetivos marcados al inicio de la legislatura, ahora el Departamento entra en una nueva fase de consolidación y gestión ordinaria, "apostando como nunca por el binomio turismo y cultura", liderado por Ginard.