El GOB pide a Ports IB que se analice la capacidad de carga del litoral y reducir las esloras

La entidad aboga que las directrices del Plan producen la "gentrificación del mar"

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El GOB pide que Ports IB analice la capacidad de carga del litoral, y que se reduzcan las esloras previstas en el Plan General que se tiene previsto para este año, para así solventar el problema de la lista de espera de amarres que hay en Baleares.

Según ha informado la entidad en un comunicado, con las propuestas previstas desde Ports IB se prevé crecer en 3.800 nuevo amarres que darán una respuesta parcial a la lista de espera actual de cerca de 5.000 amarres llegando a las 27.000 plazas en Baleares, con un aumento de las esloras de 18 a 24 metros.

En este sentido, y tal como ha afirmado la misma entidad Puertos de las Islas, el 65 por ciento de las plazas existentes ya están concesionadas a largo plazo por lo que el Plan prevé una afección al 35 por ciento de gestión directa pública.

Desde el GOB consideran que existe un problema de esloras y no de amarres. La entidad aboga que reduciendo las esloras no habría esta lista de espera, ya que la mayoría de las embarcaciones locales son de pequeña eslora y en segundo lugar, con la reducción de la eslora no habrá charters ni grandes yates.

Finalmente la entidad cree que si Ports sigue con su plan, las consecuencias serán el aumento de la masificación, un aumento de contaminación, un aumento de combustibles fósiles o la "gentrificación del mar", entre otras consecuencias.