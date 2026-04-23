El Gobierno destina 2,8 millones de euros a Baleares para diferentes intervenciones de desarrollo rural

Archivo - Una vaca en una explotación ganadera. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destina 2,8 millones de euros a Baleares para financiar intervenciones de desarrollo rural y distintas actuaciones en materia de competitividad y calidad de la producción y de los mercados agrarios.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado el reparto territorial del crédito por 226,4 millones de euros para financiar intervenciones de desarrollo rural, distintas actuaciones en materia de competitividad y calidad de la producción y de los mercados agrarios, el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) de Canarias y los programas escolares para el fomento del consumo de frutas y hortalizas y leche.

En concreto, a Baleares se asignan 1,7 millones de euros destinados a la cofinanciación estatal de acciones incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027; 28.800 euros de fomento de la apicultura; 133.333 euros para el fomento de las razas autóctonas; 12.878 euros para la evaluación genética de especies bovina, ovina y caprina, con el fin de mejorar la competitividad de las explotaciones; 339.692 euros para el fomento del consumo de frutas y hortalizas y 165.595 euros para el fomento del consumo de leche en programas escolares, y se han reasignado 382.536 euros adicionales para el programa de frutas y hortalizas del curso actual.

CRÉDITO PRINCIPAL

El crédito principal, 158,2 millones de euros, corresponde a la aportación estatal para acciones de desarrollo rural de las comunidades autónomas contenidas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. De esta partida, a Baleares le corresponden 1,7 millones de euros.

Este plan contempla medidas de apoyo de diferente naturaleza, orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.

Estas medidas se financian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y las contribuciones de la Administración General del Estado y de las propias comunidades autónomas.

AGRICULTURA Y GANADERÍA La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución territorial de cinco créditos por valor de 30,2 millones de euros para la financiación de diversas líneas de actuación en materia de calidad y competitividad de las producciones y los mercados.

El principal montante, 21 millones de euros, corresponde al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) de Canarias.

Dentro del programa de Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados, se ha autorizado un crédito por valor de 4,58 millones de euros para la línea de fomento de la apicultura. A las Islas le corresponden más de 28.800 euros.

Para el reparto de esta cantidad se ha tenido en consideración el número de colmenas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y, entre otras cuestiones, se financiará el programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades en esta especie, particularmente de la varroosis.

Con un crédito de 1,75 millones de euros, la línea de calidad de las variedades vegetales y certificación de materiales de reproducción apoya la ejecución de ensayos que permiten la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales y el mantenimiento del sistema de certificación, mediante el control de la calidad y sanidad de semillas y plantas de vivero.

Se ha autorizado también un crédito dirigido al fomento de las razas autóctonas españolas que asciende a 1,45 millones de euros, de los cuales, 133.333 euros son para Baleares.

Con esta línea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y de bancos de germoplasma.

Dentro de esta misma línea de ordenación y fomento de la mejora ganadera y conservación de la biodiversidad, se consigna un crédito de otros 1,45 millones de euros para el control oficial del rendimiento lechero, de los que 12.878 euros corresponden a Baleares. Con este crédito se dará apoyo a la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina y a la mejora de la competitividad de las explotaciones.

El crédito de mayor importe, 21 millones de euros, está consignado al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) de Canarias, que contempla medidas destinadas a para paliar los condicionantes a los que se ve sometida la agricultura del archipiélago debido a su alejamiento, insularidad, fragmentación del territorio y otras dificultades derivadas de su ubicación, orografía y características económicas.

PROGRAMAS ESCOLARES DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y LECHE

La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución territorial de los fondos asignados por la Unión Europea a España para los programas escolares de frutas y hortalizas y de leche, que tienen como objetivo fomentar el consumo de estos productos entre la población infantil e inculcar hábitos alimentarios saludables como medio de lucha contra la obesidad.

El acuerdo incluye la distribución de los fondos de ambos programas correspondientes al curso 2026/2027, con un total de 13,4 millones de euros para el de frutas y hortalizas, con 339.692 euros para el archipiélago; y algo más de seis millones de euros para el de leche, de los cuáles 165.595 euros son para Baleares.

Además, se realiza una reasignación de fondos correspondientes al curso actual, 2025/2026, por montantes totales de 13,2 millones de euros para el programa de frutas y hortalizas (382.536 euros para Baleares), y 5,3 millones de euros para el de leche.

CONSEJO CONSULTIVO

En el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que en las próximas semanas se convocarán los distintos grupos de trabajo entre el ministerio y las comunidades autónomas para explorar los contenidos que deberá tener el plan nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PA) a partir de 2028, una vez que las instituciones europeas lleguen a un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual.

El ministro ha explicado que el Gobierno y las comunidades autónomas mantienen una oposición común a la estructura y dotación presupuestaria de la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la futura PAC, pero que resulta conveniente empezar ya el debate y la fijación de posiciones en el ámbito nacional, porque una vez que se apruebe el Marco Financiero Plurianual todo el proceso de acelerará.