El Gobierno destinará 15 millones de euros a proyectos de desarrollo local en Baleares

Archivo - Plano general de Ibiza, uno de los municipios beneficiados. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado dos proyectos del Plan de Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) en Baleares, con una financiación de 15 millones de euros.

Estos proyectos beneficiarán a nueve municipios del archipiélago, en concreto Ibiza, Alaior, Maó, Ciutadella, Es Mercadal, Sant Lluis, Ferreries, Es Castell y Es Migjorn Gran, según ha explicado la Delegación de Gobierno en Baleares en un comunicado.

La resolución ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Inicialmente, a las islas les correspondieron 23 millones de la distribución territorial de estas ayudas pero desde la Delegación han censurado que la "escasez de propuestas" presentadas por la Comunidad Autónoma ha supuesto la pérdida de unos ocho millones de euros que serán redistribuidos a otros territorios del Estado.

Estas ayudas del Plan EDIL se enmarcan en el Fondo FEDER para el período 2021-2027 y se conceden a petición de las entidades locales, para "la promoción de su desarrollo sostenible desde la perspectiva medioambiental, económica y social".

En el caso concreto de Baleares, se han aprobado las dos únicas solicitudes presentadas, que corresponden al Ayuntamiento de Ibiza y al Consell de Menorca, con unas asignaciones de 8,9 millones y seis millones, respectivamente, que constituyen la tasa máxima de cofinanciación, del 60% sobre la inversión total para el desarrollo de los proyectos.

En la convocatoria de estas subvenciones se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a la digitalización y dinamización económica local, la eficiencia energética, la prevención del cambio climático, la economía circular, los recursos hídricos, la movilidad urbana sostenible, la inclusión social o el patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

"En la resolución se han tenido en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos, que podrán ser ejecutados hasta el año 2029", han explicado.