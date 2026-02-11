El Gobierno exhorta a Prohens a apoyar el 'escudo social' para evitar que 24.000 familias puedan perder su vivienda

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, este miércoles en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha exhortado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a apoyar el nuevo real decreto ley de 'escudo social' para evitar que las más de 24.000 familias cuyos contratos de alquiler está previsto que finalicen este año puedan perder su vivienda.

De este modo se ha expresado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha reivindicado las medidas contempladas en el citado real decreto ley que, entre otras cuestiones, incluye la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre' y del bono social energético.

Rodríguez ha reclamado tanto a Prohens como al PP de Baleares que insten al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, a votar a favor del texto cuando este llegue al Congreso de los Diputados.

"Este real decreto va a prorrogar la suspensión de desahucios a las familias vulnerables y trabajadoras que en 2026 van a ver como su contrato de alquiler se puede disparar hasta precios absolutamente inasumibles", ha subrayado.

El delegado del Gobierno ha recordado que, según cifras del Ministerio de Consumo, hasta 24.000 familias de Baleares podrían verse afectadas por unas subidas de precios de cientos o miles de euros mensuales.

"Han pagado religiosamente su alquiler durante estos años, pero a partir de ahora podrían quedar en emergencia habitacional y en desprotección. Y este real decreto les protegería de posibles desahucios hasta final de año", ha advertido.