El Gobierno inicia el trámite para declarar la Colonia Penitenciaria de La Savina como lugar de memoria democrática

Tareas de exhumación en el cementerio de Sant Francesc para localizar los restos de las 58 víctimas mortales del Penal de La Savina - CAIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el inicio del expediente para declarar la Colonia Penitenciaria de La Savina, en Formentera, como lugar de memoria democrática.

La resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática responde a la solicitud presentada por la Obra Cultural Balear de Formentera y el Fòrum per la Memòria d'Eivissa y Formentera.

Con la publicación del acuerdo de incoación se abre un periodo de tramitación con un plazo máximo de un año para la resolución definitiva por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Igualmente, el inicio del expediente supone que el espacio queda inscrito provisionalmente en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, lo que activa el régimen de protección cautelar para garantizar la conservación de sus vestigios materiales.

La conocida como Colonia Penitenciaria de La Savina, también denominada La Colònia o Es Campament, constituye uno de los principales espacios materiales de la represión franquista de la posguerra en Baleares.

Según señala la resolución publicada en el BOE, entre 1940 y 1942, este recinto penitenciario situado junto a La Savina concentró a miles de personas condenadas por tribunales militares y se convirtió en un espacio de reclusión, hambre, enfermedad y trabajos forzados.

También subraya que las severas condiciones de hacinamiento, la falta de higiene y la desnutrición extrema provocaron la muerte documentada de al menos 58 reclusos, cuyos restos fueron sepultados en el cementerio de Sant Francesc.