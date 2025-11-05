El Gobierno invertirá 20 millones de euros en reformar tres depuradoras y renovar infraestructuras hídricas en Baleares

Archivo - obras finalizadas de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la agrupación de vertidos. A 30 de mayo de 2025, en Cuevas del Almanzora (Almería, Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno invertirá 20 millones de euros en la mejora de la gestión del ciclo integral del agua en Baleares mediante la reforma de tres estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o la renovación de infraestructuras hídricas.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que regula la concesión directa de esta subvención al archipiélago, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado.

Esta partida de 20 millones de euros se destinará a financiar los proyectos de reforma de las estaciones depuración de aguas residuales de Campos y Muro-Can Picafort, en Mallorca, y de Es Mercadal, en Menorca.

También a la renovación y adecuación de las infraestructuras de Sa Marineta (Mallorca) y el suministro e instalación de un sistema de respaldo del bombero central de la EDAR de Sa Coma (Ibiza).

El real decreto habilita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a ejecutar esta partida con cargo a los presupuestos generales del Estado y financiar las actuaciones que el Ejecutivo autonómico deberá desarrollar en un plazo máximo de dos años desde la recepción de los fondos.

La subvención, de carácter excepcional y entregada a Baleares y Canarias con motivo de su insularidad, forma parte del plan estratégico del Ministerio para el periodo 2025-2027 y se incluye dentro de uno de sus objetivos estratégicos, alcanzar el buen estado de las masas de agua, la seguridad hídrica y la depuración de aguas residuales.

En el caso de ambos archipiélagos, ha argumentado el Gobierno, la escasez de aguas superficiales requiere de medidas que permitan garantizar la mejora de sus sistemas de saneamiento y depuración.